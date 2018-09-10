75-летие освобождения Калужской области от фашистов отметят на Безымянной высоте

10.09.2018 19:00 266

15 сентября в мемориальном комплексе «Безымянная высота» Куйбышевского района Калужской области отметят 75-летие освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

В программе празднования возложения цветов к вечному огню, митинг, литургия и марш-парад. Также ожидается концерт калужского Губернского духового оркестра, показательные выступления бойцов ВДВ. Все желающие смогут посетить музей, землянку «в три наката», сделать фото на память у «Дерева Мира».

Именно о боях в Куйбышевском районе была написана известная песня «Безымянная высота»