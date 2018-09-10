Два снаряда времен ВОВ обезвредили за выходные

10.09.2018 13:53 169

В субботу, 8 сентября, артиллерийский снаряд калибром 76 мм нашли у деревни Колосово Ульяновского района. Взрывоопасный предмет лежал в поле в 300 метрах от деревни со времен Великой Ответственной войны.

Оперативная группа разминирования обезвредила снаряд, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

На следующий день, во воскресенье, артснаряд 105 мм нашли в лесу рядом с деревней Ситское Юхновского района.

Этот «привет из прошлого» тоже обезвредили саперы.