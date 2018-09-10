Мужчина украл у знакомого 300 долларов во время ремонта машины

10.09.2018 12:58 251

20-летний калужанин помогал знакомому отремонтировать машину. Во время работ он увидел в салоне иномарки барсетку с деньгами.

Убедившись, что его никто не видит, молодой человек вытащил из сумки 300 долларов, сообщила пресс-служба областного УМВД. Деньги мужчина потом потратил.

Полицейские задержали механика. На допросе он признался в еще пяти подобных кражах в Калуге.



