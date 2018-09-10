В десяти ДТП за 3 дня пострадали или погибли люди

10.09.2018 12:43 313

С пятницы по воскресенье в Калужской области произошло 10 серьезных ДТП. В них пострадали 9 человек, погиб один, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Аварий с материальным ущербом зарегистрировано за 3 дня 146 штук. А вот нарушителей поймали всего чуть больше 1100. Для сравнения, только за прошлый понедельник оштрафовали более 10 тысяч водителей.

Среди нарушителей — 44 нетрезвых шофера и 153 пешехода, которые перешли дорогу в неположенном месте.