Велосипедист в сумерках попал под машину

10.09.2018 11:58 270

Велосипедист со множеством ушибов и сотрясением головного мозга доставлен в районную больницу.

ДТП произошло в пятницу, 7 сентября, в вечерних сумерках в 20:00 на 19-м километре трассы «Малоярославец-Боровск», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

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