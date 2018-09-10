Клещи покусали менее 60 человек за неделю

10.09.2018 11:38 228

Активность клещей продолжает снижаться в Калужской области. За минувшую неделю с укусами кровососов к врачам обратились только 57 человек, из которых 18 — дети.

Неделей ранее клещами были покусаны 67 человек, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.

В лаборатории исследовали 54 насекомых, снятых с людей. У 6 из них нашли клещевой иксодовый боррелиоз.