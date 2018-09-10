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Мужчина погиб при пожаре в Медыни

10.09.2018 10:49 0 355
Мужчина погиб при пожаре в Медыни

Жилой дом сгорел в Медыни в ночь на понедельник, 10 сентября.

Пожар начался в 3:24. Возгорание ликвидировали силами 5 пожарных и 2 двух спецмашин, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По неофициальным данным, в огне погиб 66-летний мужчина.

В СКР подтвердили данные о гибели человека на пожаре, но возраст, пол и точное количество пострадавших пока не комментируют. На пепелище работают следователи.


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