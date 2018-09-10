Ребенок попал под колеса машины в Кондрово

10.09.2018 10:37 619

В результате ребенок пострадал. У него закрытый перелом костей стопы.

Молодой водитель, управляя автомобилем HYUNDAI, сбил ребенка в Кондрово на улице Интернациональной в районе дома 53.

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