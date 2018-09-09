Козельские подростки избежали ответственности за кражу велосипедов

Во время ночной прогулки двое друзей обнаружили в подъезде не пристегнутые велосипеды и поехали кататься. Вскоре выяснилось, что один транспорт имеет дефект и для прогулки не годится.
Подростки стали искать замену и вскоре обнаружили еще одного свободно стоящего педального коня. Оставив взамен неисправный велосипед, воришки уехали.
Накатавшись, угонщики спрятали похищенное в траве у дороги и вернулись домой. Но вскоре проезжавший мимо участковый обнаружил припрятанный транспорт и доставил его в отделение полиции.
Уголовное дело пришлось прекратить, так как один из угонщиков слишком юн, а в отношении второго будут применены меры воспитательного воздействия, сообщает пресс-служба областного УМВД.
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