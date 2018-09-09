Обладатель фальшивых прав ответит по закону

09.09.2018 10:38 344

Инспекторами ГИБДД Калужской области на трассе Калуга-Тула был остановлен автомобиль. При проверке документов подлинность водительского удостоверения вызвала у полицейских сомнение.

Отправленные на экспертизу водительские права оказались фальшивыми. Полицейские, проведя сверку по базам данных, установили, что водитель не имел права на управление транспортным средством, а в фиктивном удостоверении указаны данные другого лица.

По факту подделки документов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.