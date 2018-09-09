«Хэндай» улетел в кювет под Медынью

09.09.2018 10:02 353

Сегодня, 9 сентября в Медынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

На 52-м километре автодороги «Калуга-Медынь» автомобиль «Хэндай» на полном ходу улетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель машины, подоспевшая бригада медиков оказала ему помощь. Информация о тяжести полученных травм и обстоятельствах аварии уточняется, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.