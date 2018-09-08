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Тарусские подростки покатались с ветерком и ждут суда

08.09.2018 19:00 0 312
Тарусские подростки покатались с ветерком и ждут суда

Подростки обокрали спортивную секцию на сумму более 100 000 рублей.

Прогуливаясь неподалеку от базы отдыха в Тарусском районе, молодые люди увидели мини-мотоциклы, гоняющие по территории. Впечатлившись увиденным, ребята захотели прокатиться на чудо-транспорте.

Кражу угонщики осуществили с фантазией: проникнув ночью на базу, они распилили дужку замка гаражного бокса, где хранились мотоциклы, вывели два питбайка и, повесив замок на место, покинули территорию, повредив ограждение.

Накатавшиеся вдоволь подростки вскоре были пойманы. Похищенные спортбайки возвращены детской секции, а уголовное дело передано в суд, сообщила пресс-служба регионального УМВД.


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