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Присяжные вынесли убийце обвинительный приговор

07.09.2018 19:00 0 106
Присяжные вынесли убийце обвинительный приговор

Вчера, 8 сентября, присяжными заседателями вынесен обвинительный приговор убийце 39-летнего калужанина.

В ночь с 21 на 22 сентября 2017 года, после распития алкогольных напитков с потерпевшим, обвиняемый в ходе ссоры  нанес девять  ударов ножом в голову и шею потерпевшего. Раненый мужчина скончался от потери крови.

Вопрос о наказании виновного будет решен в ходе дальнейшего рассмотрения дела, сообщила пресс-служба калужской прокуратуры.


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