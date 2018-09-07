Под Калугой сгорело 2.6 гектара леса

07.09.2018 15:47 360

Сегодня, 7 сентября, спасатели МЧС получили сообщение о пожаре в Приокском лесничестве в районе села Горенское.

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