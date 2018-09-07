93 человека выпишут из обнинской квартиры

07.09.2018 16:30 260

Обнинская прокуратура обнаружила в городе «резиновую» квартиру.

На жилплощади было зарегистрированы российские и иностранные граждане в количестве 93 человек. Прописанные лица, однако, по адресу не проживают

По факту фиктивной регистрации возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.