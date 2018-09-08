Калужские выпускники выберут профессии

08.09.2018 10:00 280

В Калужской области стартовала акция «Выпускник 2019 года».

Ее цель – профессиональная ориентация молодых калужан.

В рамках программы планируются экскурсии на промышленные предприятия и в организации области, чемпионаты профессионального мастерства «Вордскилс» и «Абилимпикс», областная ярмарка учебных мест.

Так же в ВУЗАХ области пройдут единые дни студента и дни открытых дверей, сообщила пресс-служба областного правительства.