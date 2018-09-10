Более 80 килограмм просроченного хлеба сняли с продажи

10.09.2018 07:00 433

Специалисты исследовали 520 проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и другим показателям. Так же проводились пробы на наличие ГМО.

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