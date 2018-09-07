Пенсионера насмерть сбила иномарка

07.09.2018 20:00 306

Водитель автомобиля «Лифан», двигаясь со стороны города Рославля в сторону Москвы, совершил наезд на пенсионера 1938 года рождения, находящегося на проезжей части автодороги. Мужчина находился на дороге без световозвращающих элементов.

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