На Воскресенской сбили человека

07.09.2018 12:00 495

В тихом центре города, на улице Воскресенской, автомобиль «Шкода» совершил наезд на человека.

Сегодня, 7 сентября, в 11 часов утра в Калуге произошла авария, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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