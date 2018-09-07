Молодых калужан приглашают на конкурс социальной рекламы

07.09.2018 21:00 178

Общественный фонд «Мир молодежи» проводит IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд».

В рамках проекта молодые люди от 14 до 30 лет выражают свое отношение к наиболее значимым проблемам современного общества.

В этом году на конкурс принимаются работы по темам: Безопасность на транспорте — дело всех и каждого, Ответственный донор, Доступная и качественная медицина, Молодежь за безопасность дорожного движения и другие социальные тематики.

Работы принимаются в двух номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик до 20 сентября 2018 года на официальном сайте.

Участие бесплатное.