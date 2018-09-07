Прокуратура проверила музейную экспозицию оружия

07.09.2018 15:07 375

Прокуратура Мосальского района обнаружила нарушение закона об оружии в деятельности музейно-краеведческого центра «Дом Богдановых».

На музейных стендах, где выставлялись старинные ружья и пистолеты, не было специальных подставок и остекления. Оружие, не входящее в постоянную экспозицию, хранилось в деревянных шкафах, а не в специальных металлических сейфах, оснащенных охранной сигнализацией.

Прокуратура района принимает меры к устранению нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.