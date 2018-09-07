Отлов мигрантов продолжили в Боровском районе

07.09.2018 10:53 239

Гастарбайтеров трудившихся на предприятии в качестве разнорабочих, оштрафуют на две тысячи рублей каждого за нарушение трудового законодательства РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

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