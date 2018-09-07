Двое погибли на дорогах области за прошедшие сутки

07.09.2018 09:43 338

За прошедшие сутки, 6 сентября, на дорогах области пострадали 8 человек, двое погибли.

Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 10413 нарушений Правил дорожного движения: 13 человек водили пьяными, 32 перевозили детей без специальных удерживающих устройств, 42 попались на любви к излишней тонировке.

Кроме того, ГИБДД области зарегистрировало 58 случаев нарушений ПДД пешеходами, сообщает отдел пропаганды ведомства.