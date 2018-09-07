Мать обманула соцзащиту на триста тысяч рублей

07.09.2018 08:49 660

Ранее судимая уроженка Тульской области фиктивно зарегистрировалась в Ульяновском районе вместе с малолетними детьми ради незаконного получения пособий.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС Ульяновский район является радиационной зоной и проживающие в нем получают пособия по уходу за ребенком до 3-х лет в двухкратном размере.

Подав соответствующее заявление в органы социальной защиты, хитрая мать умолчала о месте своего фактического проживания в другом регионе и за три года незаконно получила детских пособий на сумму 318 323 рубля.

Региональная пресс-служба УМВД сообщает, что мошеннические действия при получении пособий караются сроком лишения свободы до шести лет.