Миллионные убытки понес спортивный брэнд из-за контрафакта

07.09.2018 08:35 419

Полиция ищет источник нелегального товара, желая наказать продавца штрафом или лишением свободы до двух лет.

В торговой точке Малоярославецкого района покупателям предлагались одежда и обувь неизвестного происхождения под маркой популярных спортивных брэндов.

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