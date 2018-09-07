Камеры наблюдения помогли задержать вора

07.09.2018 08:30 399

Кассир калужского магазина обратилась в полицию с заявлением о краже смартфона с рабочего места.

Используя видеоматериалы с камер наблюдения, сотрудники розыска быстро установили личность вора: им оказался ранее судимый 55-летний мужчина.

Подойдя к кассе, он прикрыл небрежно лежащий гаджет взятыми в торговом зале полотенцами, а потом, якобы раздумав их покупать, снял со стола вместе с телефоном и отошел в сторону. Оставив товар в магазине, воришка положил телефон в карман и ушел.

Похищенный смартфон, стоимостью 6 тысяч рублей, возвращен владелице, а вора будут судить по статье «Кража», сообщает пресс-служба калужского УМВД.