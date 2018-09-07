Козельчанку, оболгавшую друзей, будут судить

07.09.2018 08:07 454

31-летняя жительница Козельска, выпивая в компании приятелей, остро ощутила нехватку алкоголя. Вскоре деньги подошли к концу. Желая продолжить банкет, дама поручила собутыльникам сдать в ломбард свое золотое кольцо.

Очухавшись после пьянки, она обратилась в полицию, заявив, что друзья ее избили и украли золотое кольцо. Полицейские быстро установили, что это всего лишь выдумка.

Как оказалось, один из отдыхающих на собственные деньги выкупил заложенное кольцо и отдал его законной владелице, о чем та забыла.

За заведомо ложное сообщение о преступлении женщину ждет суд, сообщила пресс-служба регионального УМВД.