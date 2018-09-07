Женщину оштрафовали за оскорбления в социальной сети

07.09.2018 08:00 106

В июле этого года жительница Мещовска написала несколько оскорблений в адрес недруга в социальной сети. Мужчина обиделся и пошел жаловаться в прокуратуру, сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению жалобщика его честь и достоинства оказались униженными.

Женщину признали виновной в оскорблении и оштрафовали. Пресс-служба не называет сумму, но максимальное наказание за посрамленное достоинство — три тысяч рублей.