С начала года леса горели 6 раз

06.09.2018 20:51 141

6 природных пожаров произошло в Калужской области с начала года.

В Жуковском районе во время одного пожара сгорели деревья, во время другого — лесная подстилка. В Кировском районе огонь уничтожил порубочные остатки и молодую поросль. В Козельском районе в одном месте сгорела лесная подстилка, в другом — деревья и подстилка, в Малоярославецком в огне погибли сосны, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Общая площадь лесных пожаров составила 44 га.