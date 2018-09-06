Злостные должники ЖКХ заплатили, чтобы уехать на отдых

06.09.2018 15:41 156

Отец вместе с дочерью задолжали за услуги ЖКХ в Обнинске 115 тысяч рублей. Добровольно платить они отказывались.

Часть денег приставам удалось получить со счетов семьи в банках, но остаток был существенным, сообщила пресс-служба ведомства.

Долг погасил один из должников после того, как семье было запрещено выезжать за рубеж. Видимо, должник собрался на отдых в другую страну. После этого выезд был разрешен обоим.