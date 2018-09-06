Книжные новинки привезут в Калугу на тематический фестиваль

06.09.2018 15:34 85

Книжный фестиваль «Открываем книгу — открываем мир» пройдет в Инновационном культурном центре в Калуге с 21 по 22 сентября.

В программе фестиваля презентация книжных новинок, театральные постановки, мастер-классы, кинопоказы и творческие встречами с писателями. Будет организован свободный книгообмен, сообщает пресс-служба областного правительства.

Книги на выставку-ярмарку привезут издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Рязани и Калужской области.