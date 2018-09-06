Водитель лесовоза ушибся при опрокидывании

06.09.2018 12:28 457

Большегруз с полуприцепом «МАЗ» перевернулся на дороге, соединяющей трассу А-130 и Износки, в среду, 5 сентября, около восьми вечера. Грузовик вез бревна.

Водитель тяжелой машины не справился с управлением и опрокуинулся в кювет, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадал сам шофер. У него ушиб левой половины тела, ссадина на левом локте и рваная рана левой голени.