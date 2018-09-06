Лексус вылетел в кювет под Тарусой

06.09.2018 11:25 508

В результате ДТП пострадал один человек.

Автомобиль «Лексус» вылетел в кювет и опрокинулся в деревне Ильинское Тарусского района на Молодежной улице.

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