Рецидивист с ножовкой отобрал у юноши деньги

Преступник напал на 19-летнего юношу в поселке Пятовском Дзержинского района. Мужчина схватил молодого человека за одежду и угрожал ему острым куском ножовки, который пострадавший принял за нож.
Юноша пытался вырваться и убежать, но силы были неравны. На помощь к молодому человеку пыталась прийти его подруга. Безрезультатно. Тогда потерпевший отдал 3 тысячи рублей и преступник убежал.
Разбойником оказался 29-летний житель деревни Никольское, у которого уже есть судимость. Теперь он может сесть еще на 10 лет.
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