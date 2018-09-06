Рецидивист с ножовкой отобрал у юноши деньги

06.09.2018 10:59 436

Преступник напал на 19-летнего юношу в поселке Пятовском Дзержинского района. Мужчина схватил молодого человека за одежду и угрожал ему острым куском ножовки, который пострадавший принял за нож.

Юноша пытался вырваться и убежать, но силы были неравны. На помощь к молодому человеку пыталась прийти его подруга. Безрезультатно. Тогда потерпевший отдал 3 тысячи рублей и преступник убежал.

Разбойником оказался 29-летний житель деревни Никольское, у которого уже есть судимость. Теперь он может сесть еще на 10 лет.