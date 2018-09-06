Лесоруб по незнанию вырубил чужие деревья

06.09.2018 09:45 415

Молодой калужанин случайно незаконно вырубил деревья в государственном лесу.

Мужчину нанял землевладелец, чтобы тот вырубил и распилил деревья. Но при этом лесоруб не учел, что зелень растет уже за пределами участка заказчик. В итоге, лесной фонд получил ущерб более 578 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Невнимательному лесорубу грозит до 7 лет.