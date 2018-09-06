Молодого человека задержали с двумя кило гашиша и марихуаны

06.09.2018 08:55 641

20-летнего жителя Балабаново задержали, когда он перевозил крупную партию наркотиков.

В машине молодого человека нашли 20 спрессованных брикетов и сверток с гашишем и марихуаной общей массой около 2 кг, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Торговать дурманом наркодилер планировал в северных районах области. Его обвиняют в незаконной транспортировке наркотиков и покушении на преступление.