Спасатели придут в дома с печным отоплением

06.09.2018 08:00 369

Сотрудники МЧС начали подготовку к отопительному сезону. В эти дни пожарные уделяют повышенное внимание домам с печным отоплением, которые во время холодов наиболее пожароопасные.

Спасатели проведут сходы с населением, раздадут жителям частных домов листовки с напоминаниями о технике безопасности, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В дома группы риска: одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей пожарные с лекциями зайдут лично.