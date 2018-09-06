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Спасатели придут в дома с печным отоплением

06.09.2018 08:00 0 369
Спасатели придут в дома с печным отоплением

Сотрудники МЧС начали подготовку к отопительному сезону. В эти дни пожарные уделяют повышенное внимание домам с печным отоплением, которые во время холодов наиболее пожароопасные.

Спасатели проведут сходы с населением, раздадут жителям частных домов листовки с напоминаниями о технике безопасности, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В дома группы риска: одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей пожарные с лекциями зайдут лично.


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