Пенсионерка отдала 30 тысяч, чтобы спасти сына от тюрьмы

05.09.2018 16:32 505

Мошенники позвонили пожилой женщине и сообщили, что ее сын совершил преступление, и нужно заплатить 30 тысяч рублей, чтобы «откупить» его.

Пенсионерка взяла 30 тысяч рублей и отдала выкуп подъехавшему к дому таксисту, сообщила пресс-служба областного УМВД. Через некоторое время пожилой женщине позвонил сын. Выяснилось, что никто его не задерживал.

Полиция разыскивает мошенников.