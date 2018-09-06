Автомобилисту грозит до пяти лет за смертельное ДТП с байкером

06.09.2018 07:00 708

Водитель легковой машины в мае этого года нарушил правила дорожного движения при повороте налево. Он не пропустил мотоцикл.

В результате столкновения байкер скончался в реанимации. Его пассажирка получила травмы средней тяжести.

Дело автомобилиста передано в суд. Водителю грозит до 5 лет колонии.