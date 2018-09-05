7 лет грозит бизнесмену за вырубку леса на 1,4 миллиона

05.09.2018 15:17 941

Предприниматель выдал рабочим необходимый инструмент и указал место, где надо спилить деревья.

35-летний бизнесмен вырубил живой лес на территории Боровского района рядом с деревней Борисово без разрешения.

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