В Обнинске отключат телевидение и радио

05.09.2018 14:56 88

Ремонтные работы на оборудовании местной передающей станции пройдут в Обнинске в следующий вторник, 11 сентября.

С 02:00 до 4:59 в наукограде будут отключены устройства предающие сигнал 1 и 2 мультиплекса цифрового ТВ, Телеканалы Россия-1, Первый канал, НТВ, Рен-ТВ, Ника-ТВ, ТВ-центр и другие, сообщает пресс-служба администрации наукограда. Также не будет транслироваться сигнал почти двух десятков радиостанций.

Вещание вернется в Обнинск после подключения оборудования