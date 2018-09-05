В Обнинске отключат телевидение и радио

Ремонтные работы на оборудовании местной передающей станции пройдут в Обнинске в следующий вторник, 11 сентября.
С 02:00 до 4:59 в наукограде будут отключены устройства предающие сигнал 1 и 2 мультиплекса цифрового ТВ, Телеканалы Россия-1, Первый канал, НТВ, Рен-ТВ, Ника-ТВ, ТВ-центр и другие, сообщает пресс-служба администрации наукограда. Также не будет транслироваться сигнал почти двух десятков радиостанций.
Вещание вернется в Обнинск после подключения оборудования
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