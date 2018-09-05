Калужан просят собрать богатый урожай желудей

05.09.2018 14:18 438

Специалисты нацпарка «Угра» просят жителей региона помочь со сбором обильного урожая желудей.

Экологи выращивают дубы в специальных питомниках, а затем рассаживают саженцы на места будущих дубрав, сообщается на официальном сайте парка. Но богатый урожай желудей — явление довольно редкое и собрать его лесоводы не успевают.

Собранные желуди просят предавать в дирекцию национального парка «Угра», его визит- центр или в ближайшее от участковое лесничество.



