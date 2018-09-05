Восьмилетнего ребенка сбили во дворе дома в Обнинске

05.09.2018 10:45 407

Водитель на «Шевроле» сбил восьмилетнюю девочку в одном из дворов Обнинска во вторник, 4 сентября.

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