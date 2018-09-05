Мины и снаряд обезвредили в Калужской области

05.09.2018 07:00 417

В Спас-Деменском районе рядом с деревней Добрица нашли и уничтожили минометную мину 50мм.

3 боеприпаса времен Великой отечественной войны обезвредили в Калужской области за день, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

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