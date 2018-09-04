Двое жителей области за день лишились кошельков с деньгами из-за невнимательности

04.09.2018 21:00 249

Похожие преступления произошли в один день сразу в двух торговых точках области.

В Козельске женщина забыла кошелек на прилавке. Его сразу подобрал 32-летний безработный местный житель. Добычей вора стали 2 тысячи рублей и банковская карта.

В Детчино в магазине 51-летняя женщина тайком вытащила у покупателя кошелек с 27 тысячами рублей.

Оба вора будут вынуждены вернуть деньги, сообщила пресс-служба областного УМВД. И их все равно будут судить за кражу.