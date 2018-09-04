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Почти 1000 га пашни зарастает в Кировском районе

04.09.2018 16:41 0 383
Почти 1000 га пашни зарастает в Кировском районе

962 га сельскохозяйственной земли находятся в запустении в Кировском районе. Пашни зарастают сорняками, кустами и деревьями. Поля не обрабатываются и не возделываются.

При этом хозяин содержать свои посевные площади в порядке обязан по закону.

Собственников земли оштрафовали в совокупности на 800 тысяч рублей.


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