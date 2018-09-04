Почти 1000 га пашни зарастает в Кировском районе

04.09.2018 16:41 383

962 га сельскохозяйственной земли находятся в запустении в Кировском районе. Пашни зарастают сорняками, кустами и деревьями. Поля не обрабатываются и не возделываются.

При этом хозяин содержать свои посевные площади в порядке обязан по закону.

Собственников земли оштрафовали в совокупности на 800 тысяч рублей.