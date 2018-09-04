Мужчина оплатил женщине моральный вред, чтобы продать квартиру

Житель одного из поселков Дзержинского района должен был заплатить женщине 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Добровольно делать это он не захотел.
Судебные приставы запретили должнику выезжать за рубеж, наложили ограничение на продажу машины и квартиры, сообщила пресс-служба ведомства.
Через некоторое время мужчина захотел продать квартиру, но не смог. Сначала ему пришлось возместить и моральный ущерб, и 5 тысяч исполнительского сбора
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