Небедствующая семья незаконно получила сельский дом

04.09.2018 15:59 1143

Глава села Маклино в Малоярославецком района выделил муниципальный дом семье в 2015 году. При этом люди не были малоимущими и нуждающимися в жилье. Дом у них был.

Затем один из членов семьи приватизировал государственное строение, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После проверки прокуратуры суд признал сделку незаконной, дом вернули в собственность государству.