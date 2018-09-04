Суд приказал расширить школьную кухню

04.09.2018 14:04 256

Кухня в Извольской основной школе Износковского района оказалась слишком маленькой и не соответствует требованиям СанПина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры..

Пространства на кухне недостаточно, чтобы разместить нужное количество разделочных столов. Разделить полуфабрикаты и готовую еду из-за этого не получается.

Дзержинский районный суд обязал школу установить дополнительный блок на кухню, а администрацию района оплатить это мероприятие. Пока пищеблок еще не расширен.