Жительница Обнинска регистрировала мигрантов из доброты душевной

04.09.2018 13:29 263

42-летняя жительница Обнинска превратила свою квартиру в так называемую «резиновую» и зарегистрировала 11 иностранных мигрантов.

Фиктивную прописку получали граждане Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы. Участковые выяснили, что зарегистрированные мигранты в обнинской двушке не жили, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Женщина заявила, что денег с иностранцев за регистрацию не брала, помогала бескорыстно.

Ранее ее уже судили за такую же фиктивную регистрацию.